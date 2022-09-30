رئيسي: أعداء إيران سيجرون أذيال الخيبة

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن أعداء إيران سيجرون أذيال الخيبة مشدداً على أن بلاده اليوم مقتدرة وقوية وتقف بقوة في وجه أعدائها.

وأضاف رئيسي في كلمة له مساء اليوم في طهران : إن “العدو يمضي في انطباعه الخاطئ طوال 43 سنة الأخيرة عن إيران” مؤكداً أن الشعب الإيراني لن يسمح لأعدائه أن يتسلطوا عليه وعلى إنجازات ثورته عبر المؤامرات والمخططات والفتن.

وكان رئيسي أكد في مقابلة تلفزيونية مساء أمس أن الذين تسببوا في زعزعة الأمن في المجتمع وأضروا بأرواح المواطنين وممتلكاتهم في أعمال الشغب يجب التعامل معهم بحزم وتسليمهم إلى العدالة وكذلك من حرضهم على فعل ذلك.

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