SCS-NET
الشريط الإخباري

رئيسي: أعداء إيران سيجرون أذيال الخيبة

2022-09-29

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن أعداء إيران سيجرون أذيال الخيبة مشدداً على أن بلاده اليوم مقتدرة وقوية وتقف بقوة في وجه أعدائها.

وأضاف رئيسي في كلمة له مساء اليوم في طهران : إن “العدو يمضي في انطباعه الخاطئ طوال 43 سنة الأخيرة عن إيران” مؤكداً أن الشعب الإيراني لن يسمح لأعدائه أن يتسلطوا عليه وعلى إنجازات ثورته عبر المؤامرات والمخططات والفتن.

وكان رئيسي أكد في مقابلة تلفزيونية مساء أمس أن الذين تسببوا في زعزعة الأمن في المجتمع وأضروا بأرواح المواطنين وممتلكاتهم في أعمال الشغب يجب التعامل معهم بحزم  وتسليمهم إلى العدالة وكذلك من حرضهم على فعل ذلك.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

الرئيس الإيراني خلال لقائه المقداد: ضرورة احترام سيادة سورية وسلامة ووحدة أراضيها.. مستمرون في تطوير علاقاتنا الثنائية

طهران-سانا جدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التأكيد على ضرورة احترام سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved