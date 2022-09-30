روسيا تدعو الدول الغربية إلى وقف التسترعلى القصف الأوكراني لمحطة زابوروجيه

فيينا-سانا

دعت روسيا الدول الغربية إلى وقف التستر على قصف الجماعات المسلحة الأوكرانية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية ودعتها للتأثير على كييف لمنع وقوع حادث في المنشأة النووية.

ونقلت وكالة تاس عن ميخائيل أوليانوف ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا قوله خلال الدورة 66 للمؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية : إن “روسيا تدعو الدول الغربية إلى استخدام نفوذها لوقف القصف، كما ندعو الجانب الأوكراني إلى وقف استهداف محطة زابوروجيه”.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن “خطر وقوع حادث حقيقي لذلك لا ينبغي أن يكون هناك مجال للتسييس في هذا الشأن” مؤكداً أنه “على الرغم من كل خلافاتنا العميقة يجب أن نطلق على الأشياء أسماءها الحقيقية وعدم التستر على الأعمال المتهورة للجانب الأوكراني فيما يتعلق بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية”.

ووصف أوليانوف موقف الدول الغربية تجاه التهديدات الأوكرانية لمحطة زابوروجيه بأنه “غير مسؤول تماماً ومحفوف بعواقب وخيمة حقاً”.

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