بحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سورية وأرمينيا

يريفان-سانا

بحث رئيس غرفة التجارة والصناعة في أرمينيا مارتين سركسيان مع سفيرة سورية في يريفان الدكتورة نورا أريسيان سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية بين البلدين.

وأعرب سركسيان عن استعداد بلاده لتفعيل وتنشيط التعاون في كل المجالات بين البلدين بالاستفادة من خبرات الجانبين.

من جهتها أشارت السفيرة أريسيان إلى قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 الذي يقدم تسهيلات كبيرة ومزايا بمجال الاستثمار في سورية، مؤكدة على أهمية مشاركة الشركات الأرمينية في عملية إعادة الإعمار في سورية.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة دور السوريين الأرمن في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

حضر اللقاء الملحق في السفارة السورية في يريفان أحمد العذبه.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency