تاء التأنيث الساخطة.. في سادس عروض مهرجان السويداء المسرحي

السويداء-سانا

يحاول العمل المسرحي (تاء التأنيث الساخطة) من تأليف وإخراج وليد العاقل والذي عرض مساء اليوم على خشبة مسرح قصر الثقافة بمدينة السويداء إلقاء الضوء على قضية حرية المرأة بكل أبعادها وتفاصيلها في المجتمعات العربية.

ويطرح العمل الذي حل سادس عروض مهرجان السويداء المسرحي قضايا مجتمعية موجودة ومعاشة من خلال نماذج لنساء عانين من التنمر والتعنيف وقسوة الرجل عليهن، حيث تروي كل منهن حكايتها مع الرجل سواء كان أباً أو أخاً أو زوجاً.

ويمثل العرض وفقاً لمخرجه محاولة لإحالة هذه المرأة من الساكنة إلى الساخطة لتسعى لخلاصها من المكان الضيق الذي وضعها فيه العقل الذكوري العربي، لاسيما وأنها تمثل رحم البشرية الأول وعلاقتها بالرجل أزلية ولا يمكن لأحدهما أن يقصي الآخر ولهما الحقوق والواجبات ذاتها.

ويسعى العرض في مقولته إلى إيصال رسالة من المرأة إلى الرجل مفادها (امنحني قليلاً من قسوتك وخذ فائض حناني.. كفاك نصراً وكفاني هزيمة.. دعنا نتعادل فنحن معاً أجمل).

وتلت العرض جلسة حوارية نقدية حوله أشار خلالها عدد من المداخلين إلى جماليته تأليفاً وإخراجاً، حيث طرح هموم المرأة المضطهدة بأداء شبابي مميز وحرفية عالية بالديكور والإضاءة والسينوغرافيا وحمل دلالات عميقة برؤية إخراجية مستمدة من مسرح القسوة التي تسعى لمخاطبة العقل اللاواعي.

شارك في تمثيل الأدوار كل من نهاوند شلغين ويارا الشوفي وكاتيا أبو فخر ودانه أبو محمود ولين شلغين وعمران زين الدين وعمران الصفدي وسلمان مرشد رضوان ومرهف صعب.

والمهرجان الذي تنظمه مديرية المسارح والموسيقا ودائرة المسرح القومي بالسويداء ومديرية الثقافة بالمحافظة على مدى سبعة أيام يختتم فعالياته غداً الجمعة بعرض مسرحي بعنوان عنترة وعبلة وإعلان نتائج مسابقة المهرجان لأفضل عرض وإخراج وممثل وممثلة وإضاءة وديكور وموسيقا وجائزة لجنة التحكيم الخاصة.

ديار نصر

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