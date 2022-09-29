دونيتسك: إصابة مدنيين اثنين جراء انفجار ألغام زرعتها قوات كييف

دونيتسك-سانا

أعلن عمدة دونيتسك أليكسي كوليمزين أن مدنيين اثنين أصيبا بجروح بسبب انفجار ألغام “البتلة” المضادة للأفراد، التي نشرتها القوات الأوكرانية في دونيتسك.

ونقل موقع روسيا اليوم عن كوليمزين قوله في تصريح: إن “انفجارين لألغام البتلة وقعا في منازل خاصة في شارغ غارين في حي كيروفسك، ما أدى إلى إصابة رجل يبلغ من العمر 90 عاما، وامرأة تبلغ 87 عاماً”.

يذكر أن لغم “البتلة” المحظور وفق المعاهدات الدولية صمم لإلحاق الضرر في الأطراف السفلية للأفراد، وخاصة المدنيين حيث يتم تفعيل اللغم من خلال الدوس عليه، وما يزيد من خطر هذه الألغام هو لونها الأخضر المموه، وشكلها البريء الذي يستقطب الأطفال للعب بها، وهي نسخة مطابقة للغم الأمريكي “دراغون توث”، ويتم نشر هذه الألغام عن طريق إطلاق صواريخ مزودة بها من قبل القوات الأوكرانية على المناطق المستهدفة.

وقامت أوكرانيا بالتصديق عام 2005 على اتفاقية أوتاوا، التي تحظر استخدام وتخزين وإنتاج الألغام المضادة للأفراد، ورغم ذلك تقوم عبر استخدام هذه الألغام بشكل مكثف بانتهاك التزاماتها الدولية.