الحياة تبدأ غداً… عمل مسرحي على خشبة مسرح دار الثقافة بدرعا

درعا-سانا

(الحياة تبدأ غداً)، عنوان العمل المسرحي الذي عرض مساء اليوم على خشبة مسرح دار الثقافة بدرعا، ضمن أنشطة مشروع لحن الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يو ان دي بي.

وعالج العمل المسرحي بطريقة كوميدية واقع زواج القاصرات في المجتمع العربي، مع التأكيد على أهمية التعليم، وهو من إخراج وتأليف فراس المقبل الذي أشار خلال تصريح لـ سانا إلى أن العمل جماعي من حيث التأليف والإخراج، وحاول من خلاله تقديم فكرة جديدة وحساسة تتحدث عن زواج القاصرات، والآثار السلبية المترتبة عليها.

محمد المومني أحد شخصيات العمل بدور الراوي، بيّن أن العرض يتطرق إلى قوة المرأة وقت الشدة، والأحداث التي مرت على سورية.

وبينت لين عقاد أن دورها بالعمل كان القاصرة سلمى التي يريد والدها تزويجها في سن مبكرة، وحرمانها بالتالي من التعليم وأخذ دورها بالمجتمع، مؤكدة أن فكرة العمل الحث على استكمال التحصيل العلمي.

قاسم المقداد

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