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بهدف استغلالهما في ري الأراضي الزراعية… البدء بتنفيذ عبارتين على أحد مسيلات نهر الأعوج بريف دمشق

2022-09-29

ريف دمشق-سانا

باشر المجلس المحلي في بلدة العادلية بمحافظة ريف دمشق بتنفيذ عبارتين على شكل صندوق على أحد مسيلات نهر الأعوج في مدخل قرية خربة الشياب بتكلفة مئة مليون ليرة سورية من الموازنة المستقلة للمحافظة.

رئيس المجلس المحلي في بلدة العادلية أحمد المجبل بين في تصريح لمراسلة سانا أن الهدف من إحداث العبارتين هو تجميع مياه الأمطار، واستغلالها في ري الأراضي الزراعية التابعة للقرية، لافتا إلى أن طول العبارة الواحدة يبلغ 22 متراً، وعرضها متر وربع المتر، وارتفاعها متر، وبإمكانها تجميع كميات كبيرة من المياه.

وذكر المجبل أنه تم إحداث الأرضية البيتونية الخاصة بالعبارتين لمنع تسرب المياه، وستكون منجزة خلال فترة قريبة.

سفيرة إسماعيل

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