افتتاح مكتبة ريفية في قرية شنيرة بالسويداء

السويداء-سانا

افتتح اتحاد الكتاب العرب اليوم مكتبة ريفية في قرية شنيرة في ريف محافظة السويداء، تعزيزاً ودعماً للحالة الثقافية التي تشهدها القرية.

وشهد حفل افتتاح المكتبة الذي حضرته فعاليات وشخصيات ثقافية وأهلية ودينية، تقديم العديد من فعاليات المجتمع المحلي بالقرية والمثقفين والكتاب على ساحة المحافظة مجموعة كبيرة من الكتب، دعماً للمكتبة وتأكيداً على أهمية الكتاب والقراءة.

كما تم تكريم شخصيتين ثقافيتين لمجهودهما الملحوظ، وهما المحامي وليد الشوفي من أهالي القرية، وأمين أول مكتبة ريفية لاتحاد الكتاب العرب مفتتحة في قرية المنيذرة وهبي الدعبل.

ونوه رئيس اتحاد الكتاب العرب في سورية الدكتور محمد حوراني خلال الافتتاح بالحالة الثقافية في القرية، واهتمام ومبادرة المجتمع المحلي لتجهيز المكتبة التي تأتي ضمن جهود الاتحاد لافتتاح مكتبات في الأرياف البعيدة، وضمان وصول الكتاب لأبعد مكان.

وأعلن الحوراني إطلاق جائزة هي الأولى من نوعها لأفضل قراء صغار خاصة بأطفال القرية، ومقدارها 600 ألف ليرة توزع على الفائزين، إضافة إلى تقديم ألف كتاب إضافي للمكتبة خلال الفترة المقبلة.

ولفتت رئيس فرع اتحاد الكتاب العرب الكاتبة وجدان أبو محمود إلى أن المكتبة هي الخامسة ضمن سلسلة المكتبات الريفية التي سبق افتتاحها في كل من قرى المنيذرة والبريكة وولغا وعتيل، إضافة إلى افتتاح مكتبة في السجن المدني، موضحة أن المكتبة تضم حالياً نحو ألف كتاب بمختلف الميادين، وسيتم رفدها تباعاً بالمنشورات والإصدارات.

غسان خيو

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency