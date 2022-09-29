العدوان السعودي يرتكب 83 خرقاً جديداً لوقف إطلاق النار في الحديدة

صنعاء-سانا

واصلت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها خرق اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة غرب اليمن، وارتكبت 83 خرقاً جديداً خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة العمليات قوله: إن خروقات العدوان تضمنت غارتين للطيران التجسسي على حيس، وتحليق طائرات تجسسية في أجواء الجبلية وحيس، إضافة إلى قصف مدفعي و65 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وتواصل قوى النظام السعودي ومرتزقتها انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية الذي تم توقيعه عام 2018.

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