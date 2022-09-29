اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس تطب حماية دولية لشعب فلسطين

القدس المحتلة-سانا

جددت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين مطالبة المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف جرائم الاحتلال المستمرة بحقهم ومحاسبة مرتكبيها.

وأدانت اللجنة في بيان لها نقلته وكالة وفا الانتهاكات الوحشية المستمرة للاحتلال ضد الفلسطينيين، واعتداءاته اليومية على المدن والبلدات الفلسطينية في انتهاك واضح للأعراف والمواثيق الدولية والتي كان آخرها اقتحام الاحتلال لمدينة جنين، وما رافقه من جرائم ترقى لمستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.

واستشهد طفل فلسطيني اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه في بلدة تقوع شرق بيت لحم بالضفة الغربية.

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