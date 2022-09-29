مسابقة للمطالعة الحرة (ماراثون القراءة) للشباب فوق 18 عاماً بالسويداء

السويداء-سانا

نظم فرع اتحاد شبيبة الثورة بالسويداء اليوم المسابقة الوطنية الرابعة للمطالعة الحرة (ماراثون القراءة) على مستوى المحافظة، وذلك لفئة الشباب فوق 18 عاماً.

وتضمنت المسابقة التي استضافها مقر فرع الشبيبة سبراً بالكتب المقروءة من قبل المشاركين فيها وطريقة تفاعلهم معها والتعبير عنها، والأثر الذي تركته لديهم، ومدى الفائدة المعرفية المحققة منها.

وأشار أمين فرع اتحاد شبيبة الثورة بالسويداء فراس رعد في تصريح لمراسل سانا إلى أن المسابقة تأتي ضمن خطة عمل المنظمة لتشجيع التثقيف الذاتي لدى جيل الشباب، وتحفيزهم للعودة إلى الكتاب، وإبراز روح التحدي والمنافسة لديهم.

وذكرت رئيسة مكتب الإعداد والثقافة والإعلام في فرع اتحاد شبيبة الثورة بالسويداء حنين القنطار أنه تم ترشيح المشاركين للمسابقة من جميع الروابط الشبيبية، ممن لديهم حصيلة معرفية وحب للاطلاع وقراءة الكتب، مبينة أن الفائزين بالمركزين الأول والثاني فيها يشاركان على المستوى الوطني للمرحلة القادمة.

وبين رئيس لجنة التحكيم للمسابقة حسني العربيد موجه مادة اللغة العربية بالسويداء أنه تم التركيز من خلال المسابقة على مجموعة روائز، أهمها عدد الكتب التي قرأها المشارك ونوعيتها والفهم العام لها، بغية الوصول لتحقيق أهدافها لتحفيز القارئ الشاب على مزيد من المطالعة التي هي غذاء الروح والفكر.

وأشارت المشاركة بالمسابقة رغد الشعار الطالبة في كلية الطب البشري إلى أهمية المسابقة بالنسبة لها لاكتساب معارف ومعلومات جديدة، أو تصحيح معلومات خاطئة والتعرف على أصدقاء جدد من ذات الميول.

ولفتت الشابة مادلين عزام إلى أنها تشارك بالمسابقة كتجربة مهمة بالنسبة لها بعد قراءتها خلال الفترة الماضية لنحو 262 رواية، بهدف تنمية أفكارها وتعزيز ثقتها بنفسها وتقوية شخصيتها وتبادل الخبرات.

عمر الطويل

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