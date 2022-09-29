فعالية فنية في احتفالية فرع الشبيبة بالحسكة

الحسكة-سانا

تضمنت الاحتفالية التي أقامها فرع اتحاد الشبيبة في محافظة الحسكة فعالية فنية منوعة احتفاء بالذكرى الرابعة والخمسين لتأسيس المنظمة.

وعلى خشبة مسرح المركز الثقافي العربي بمدينة الحسكة، أقيم حفل تضمن عدة فقرات فنية، منها الدبكات والرقصات من الفلكلور الجزراوي المتميز بغناه الثقافي والاجتماعي، وجمالية تراثه حيث ارتدى المؤدون اللباس الفلكلوري الذي يمثل مختلف مكونات أبناء المنطقة.

وأكد أمين فرع الحسكة لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس تركي عزيز حسن في كلمة له أهمية جهود الشباب أمل المستقبل، وساعد الوطن الأقوى الذي يدافع عن ترابه، ويبنى ما هدمته يد الإرهاب والمحتل، منوهاً بالجهود الكبيرة والمهمة لمنظمة اتحاد الشبيبة في رعاية الشباب، وتنمية مواهبهم وإبداعهم وصقلها خدمة لقضايا الوطن والأمة.

وأشار أمين فرع الشبيبة بشار ميخائيل إلى أن شباب الوطن يحتفلون اليوم بميلاد تأسيس منظمتهم، وهم متمسكون بشعار الأمل بالعمل لبناء سورية والدفاع عنها، وحمايتها من كل معتد، والسعي مع أبناء الوطن لتعزيز منعتها، وأن جميع الظروف التي يمرون بها نتيجة الحرب الإرهابية التي شنت عليها ستشكل دافعاً إضافياً للعمل الجاد والإنتاج المتميز.

نزار حسن

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