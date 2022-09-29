الوحدة يلتقي الاتحاد أهلي حلب في ثالث جولات الدوري الممتاز لكرة القدم

دمشق-سانا

تعود عجلة الدوري الممتاز لكرة القدم لتدور مجدداً من بوابة الجولة الثالثة غداً، وذلك بعد توقف استمر أسبوعين لمشاركة منتخب سورية للرجال بالبطولة الدولية الودية في الأردن، تحضيراً لاستحقاقاته الخارجية.

ففي المباراة التي تقام على أرض ملعب الفيحاء بدمشق يلتقي الوحدة مع الاتحاد أهلي حلب، وعينه على الفوز، بالمقابل يسعى الاتحاد هو الآخر للعودة بالنقاط الكاملة، ولا سيما بعد التحضيرات المكثفة التي أجراها خلال فترة التوقف.

وعلى ملعب الباسل في اللاذقية يواجه الوثبة منافسه حطين بطموح الفوز لمواصلة انتصاراته، حيث قال مدرب الوثبة فراس معسعس في تصريح لـ سانا: إن فريقه تحضر جيداً خلال الفترة الماضية، مستفيداً من توقف الدوري، فأجرى مباراتين وديتين مع الجيش والطليعة تم خلالهما تلافي نقاط الضعف لدى الفريق وتعزيز نقاط القوة، مبيناً أن لقاء حطين المنتشي بفوزه على تشرين في الجولة الماضية سيكون صعباً كونه سيلعب على أرضه وبين جمهوره.

بدوره لفت عبد الناصر مكيس مدرب حطين إلى جهوزية فريقه أيضاً، حيث تم خلال فترة التحضير تجريب اللاعبين بأكثر من مركز، وتنفيذ عدة خطط للوصول للوضع المثالي وتجاوز الأخطاء التي ظهرت بالجولتين الماضيتين، وخلق حالة الانسجام والتفاهم بين اللاعبين.

ويلتقي جبلة مع الجزيرة على ملعب البعث بجبلة في مباراة استعد لها الفريقان جيداً، حيث أشار مدرب جبلة علي بركات إلى صعوبة المباراة لأن الأخير ليس بالفريق السهل ويلعب بقوة حتى نهاية المباراة، لذلك تم التركيز على كل النقاط التي يمكن الاستفادة منها لتحقيق الفوز المطلوب والاستمرار بالانتصارات.

ويلتقي في هذه الجولة أيضا الكرامة مع الفتوة على ملعب الباسل في حمص والطليعة مع المجد على أرض الملعب البلدي في حماة، على أن تختتم هذه الجولة بلقاء الجيش مع تشرين على ملعب الفيحاء بدمشق بعد غد.

محمد الرحيل

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