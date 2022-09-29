ضبط مواد غذائية فاسدة في الكسوة وإغاثية معدة للمتاجرة في صحنايا

ريف دمشق-سانا

ضبط فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق 11 طناً من مادة دبس الفليفلة الفاسدة في الكسوة، ومستودعاً في صحنايا يحوي 2.5 طن من المواد الغذائية الإغاثية المعدة للمتاجرة في السوق السوداء.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه وبناء على المعلومات الواردة إلى فرع الأمن الجنائي بريف دمشق حول وجود منشأة بداخلها مواد غذائية فاسدة في الكسوة، قام الفرع على الفور بتحري المنشأة المذكورة وضبط فيها كمية 11 طناً من دبس الفليفلة الفاسدة، وألقي القبض على ثلاثة أشخاص هم صاحب المنشأة وعاملان.

وأشارت الوزارة إلى أن فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق ضبط أيضاً مستودعاً في صحنايا، يحوي 2.5 طن من المواد الإغاثية المتنوعة مثل الرز والسكر والطحين والبرغل والحمص والمعدة للاتجار بها في السوق السوداء، مبينة أنه تم توقيف صاحب المستودع.

ولفت البيان إلى أنه تم استدعاء دورية من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق لإجراء اللازم أصولاً بحق المقبوض عليهم،

وما زالت التحقيقات مستمرة معهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.

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