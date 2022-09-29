مساعدات إنسانية مقدمة من روسيا الاتحادية لأهالي مدينة إنخل بريف درعا

درعا-سانا

ضمن سلسلة المساعدات الإنسانية التي تقدمها روسيا الاتحادية للشعب السوري، تم اليوم في مدينة إنخل بمحافظة درعا توزيع 500 سلة غذائية على الأهالي الأشد فقراً.

وعبر الأهالي عن تقديرهم لروسيا حكومة وشعباً لوقوفها إلى جانب الشعب السوري في محنته، وتقديم مثل هذه المساعدات الرمزية التي تنم عن عمق العلاقات بين الشعبين.

علي الرحال مدير ثانوية الشهيد عقلة الزهرة عبر عن شكره للأصدقاء الروس على هذه المساعدات الإنسانية، والدعم الذي تقدمه روسيا الاتحادية للشعب السوري في كل المجالات.

المسؤول في مركز التنسيق الروسي فاربيوف ألكسندر أشار إلى أن المركز يقوم بتوزيع مساعدات إنسانية في مدينة إنخل للأسر الفقيرة والمحتاجة وذوي الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة، مبيناً أن الحصص الموزعة تحتوي على الرز والسكر والزيت والدقيق وغيرها، ومؤكداً استمرار وقوف الشعب الروسي مع سورية شعباً وحكومة.

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