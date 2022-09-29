معلولي يبحث مع إيماني بور تبادل الخبرات الثقافية بين سورية وإيران

دمشق-سانا

بحث مدير هيئة دار الأسد للثقافة والفنون المايسترو أندريه معلولي مع رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية الإيرانية الدكتور محمد مهدي إيماني بور تبادل الخبرات الثقافية بين البلدين الصديقين.

ونوه معلولي بعمق علاقات الصداقة بين البلدين وأهمية انعكاسها في تبادل الخبرات الثقافية، واستضافة قادة فرق موسيقية إيرانية ضمن حفلات دار الأوبرا بدمشق.

بدوره أكد إيماني بور ضرورة تبادل الوفود الثقافية وتعزيز التعاون المشترك، وخاصة بعد التعرف على الإمكانيات الفنية السورية خلال الزيارة الحالية إلى سورية، والتي تأتي في إطار تطوير العلاقات الثقافية بين البلدين، وتوقيع البرنامج التنفيذي لتطوير التعاون الثقافي السوري الإيراني، تزامناً مع انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي الإيراني في سورية.

شارك في المباحثات المستشار الثقافي الإيراني بدمشق الدكتور حميد رضا عصمتي، ومدير مديرية المسارح والموسيقا عماد جلول، وعميد المعهد العالي للموسيقا المايسترو عدنان فتح الله، ومدير العلاقات الثقافية بوزارة الثقافة زياد ميمان.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency