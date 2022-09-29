إصابة معلمين وطلاب فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال مدرسة في الخليل

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من المعلمين والطلاب الفلسطينيين اليوم إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وقال مدير تربية الخليل عاطف الجمل لوكالة وفا: إن قوات الاحتلال اقتحمت مدرسة “الهاجرية” الأساسية المتوسطة في المنطقة الجنوبية من الخليل، وداهمت الغرف الصفية، ثم اعتدت بالضرب على الهيئة التدريسية والطلاب خلال تصديهم لاقتحام المدرسة، وأطلقت عليهم الغاز السام ما أدى إلى إصابة عدد من المعلمين والطلاب، كما احتجزت طالبين واعتدت بالضرب المبرح على والد أحدهما.

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