مجلس النواب اللبناني يخفق في انتخاب رئيس للجمهورية

بيروت-سانا

أخفق مجلس النواب اللبناني في انتخاب رئيس للجمهورية، بعد تعذر حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن 122 نائباً من أصل 128 شاركوا في جلسة التصويت الأولى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبعد فرز الأصوات لم يحصل أي من المرشحين على ثلثي الأصوات، فيما صوت 63 نائباً بورقة بيضاء.

ورفع رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب الرئيس، بعد عدم توافر النصاب في الجلسة الثانية وقال: “عندما يتم التوافق على رئيس سأدعو إلى جلسة مقبلة لمجلس النواب”.

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