مهرجان السويداء المسرحي يواصل فعالياته لليوم الخامس

السويداء-سانا

واصل مهرجان السويداء المسرحي السادس فعالياته لليوم الخامس بعقد ندوة فكرية حول تجليات المسرح المعاصر, وعرض مسرحي بعنوان “صنع في الجحيم رقم 2” تأليف وإخراج عمر أبو سعد.

وخلال الندوة التي استضافتها قاعة محاضرات قصر الثقافة، تحدثت رئيس فرع اتحاد الكتاب العرب بالسويداء وجدان أبو محمود حول مسرحة النص الأدبي بكل أجناسه من رواية، وقصة وغيرها عبر تكييف النص السردي، وتحويله إلى عمل مسرحي مستعرضة عدداً من المسرحيين الذين استلهموا أعمالهم من نصوص أدبية.

واستعرض عضو مكتب فرع اتحاد الكتاب فرحان الخطيب بدايات المسرح منذ القديم، ونشأة المسرح السوري على يد “أبو الخليل القباني” وكيف تطورت الحركة المسرحية، واتخذت شكلها الحضاري، وما برز من اتجاهات فكرية خلال ذلك، وأهم كتابها ومسرحييها مع الاهتمام بمسرح الطفل وخاصة خلال سنوات الحرب.

وأشار عضو مكتب فرع الاتحاد الدكتور فايز عزالدين إلى أثر المسرح، ونشأة المسرح السياسي الذي اعتمده سعد الله ونوس، والذي لم يكن مسرحاً للتهريج ولا للتفريغ بل للتعبئة، وإعطاء الزخم الإنساني حيويته كي يستطيع الإنسان ترتيب حاضره بآفاق مستقبله.

أما عرض “صنع في الجحيم رقم 2” الذي استضافته خشبة مسرح قصر الثقافة وأدت أدواره الممثلتان تاج نعيم، وفينوس المغوش، فيحكي قصة فتاتين تشردتا ؛الأولى جراء ظروف الحرب، والأخرى بسبب العادات والتقاليد الاجتماعية، والتقيتا في سكن عشوائي، وبدأتا تكتشفان مخاطر الحياة، ودهاليزها، وتعرية نفسيهما أمام بعضهما من الداخل حتى توصلتا إلى أنه في هذا الظرف لا شيء ذا جدوى، وأننا بحاجة إلى إعادة تقييم النفس، والتاريخ، والواقع للانطلاق من جديد كما أوضح مخرج العمل لمراسل سانا الثقافية.

وتلت العرض ندوة نقاش نقدية حوله أشار خلالها بعض المشاركين إلى أن العمل يطرح حالة تجريبية لموضوع إشكالي، وواقعي، ومزدحم بقضايا قديمة وحديثة موروثة ووليدة الأزمة، ويحمل العديد من المدلولات؛ منه ما هو واضح، ومنه ما هو مبهم، واتسم بجهد عال في الأداء التمثيلي.

وكانت فعاليات المهرجان الذي تنظمه مديرية المسارح والموسيقا، ودائرة المسرح القومي بالسويداء، ومديرية الثقافة بالمحافظة، انطلقت يوم السبت الماضي، وتختتم يوم الجمعة المقبل.

ديار نصر

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