الإعصار إيان الأكثر قسوة على الاقتصاد الأميركي

واشنطن-سانا

أكد تشاك واتسون مصمم نماذج الكوارث في شركة “إنكي ريسيرش” أن الأضرار والخسائر الاقتصادية المتوقعة للمنطقة التي سيصل إليها إعصار إيان قد تتجاوز 45 مليار دولار بحسب التوقعات الحالية.

ونقلت شبكة أخبار سكاي نيوز عن واتسون قوله: “إن أضرارا بهذا الحجم قد تضع الإعصار إيان في المرتبة الثامنة في قائمة أكثر الأعاصير تكلفة على الاقتصاد الأميركي”، مشيراً إلى أن الإعصار تسبب بالكثير من عمليات الإجلاء الجماعية، وإلغاء الآلاف من الرحلات الجوية، وإغلاق العديد من المدارس في ولاية فلوريدا، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي على مستوى كامل البلاد في كوبا.

وأوضح أن سرعة الرياح التي نجمت عن الإعصار وصلت إلى 130 ميلاً في الساعة وهو الآن على بعد نحو 180 ميلاً من منطقة بونتا جوردا في ولاية فلوريدا.

يذكر أنه تم إجلاء نحو 40 ألف شخص من ديارهم في مقاطعة بينار ديل ريو، بينما سجلت أضرار جسيمة في خطوط الكهرباء والمنازل والمنشآت.

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