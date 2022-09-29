صفي الدين: الولايات المتحدة تضحي بأوروبا في سبيل مصالحها

بيروت-سانا

أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن الولايات المتحدة الأمريكية تضحي بأوروبا في سبيل مصالحها وزجت بأوكرانيا في الحرب للحفاظ على هذه المصالح، وهي تدير هذا الصراع من بعيد.

ودعا صفي الدين اللبنانيين إلى الابتعاد عن الوعود الأمريكية الكاذبة التي لم تجلب للبنان إلا الحصار، وذكرهم أنه من الخمسينيات وإلى اليوم لم تتدخل أمريكا في لبنان إلا للتخريب وزرع الفتن لتحقيق مصالحها، مؤكداً أن على بعض المسؤولين التخلي عن اتباع السياسات الأمريكية كونها لا تؤدي إلا إلى انزلاقات خطيرة ولا تخدم مصالح لبنان.

كما أكد صفي الدين أن “رغبة الأمريكيين وعملهم لإيصال رئيس جمهورية وفق رغبتهم كان ممكناً أن يحصل سابقاً، لكن في هذا الزمن لن يحصل”.

وفيما يتعلق بموضوع ترسيم الحدود قال السيد صفي الدين: “انظروا إلى الإرباك والضياع الصهيوني في هذا المجال، هذا الأمر الذي لم يكن ليحصل لولا المقاومة وموقفها”.

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