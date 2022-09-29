الكرملين: الناتو يستخدم أوكرانيا أداة للحرب ضد روسيا

موسكو-سانا

أكد النائب الأول لرئيس إدارة الكرملين سيرغي كيريينكو أن حلف الناتو يستخدم أوكرانيا أداة في الحرب التي يخوضها ضد روسيا.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن كيريينكو قوله في كلمة له ندرك جيداً أنه على أراضي دونباس وأوكرانيا تحاربنا كل دول الناتو، مشيراً إلى أن تلك الدول تستخدم مواطني أوكرانيا وأراضي أوكرانيا بمثابة رأس الجسر لهذه الحرب.

وكان رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية ليونيد لوتسكي أكد أن حلف شمال الأطلسي “الناتو” يعمل على منع إجراء مفاوضات حول أوكرانيا لإنهاء الازمة فيها.

يذكر أن “الناتو” ساهم في خلق أزمة أوكرانيا ليس فقط بسبب توسعه إلى وسط وشرق أوروبا وعمله فيها، وإنما عبر دعمه الصريح لنظام كييف المتطرف.

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