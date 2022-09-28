بحث فرص الاستثمار مع ممثلي شركات بيلاروسية ضمن اجتماع في غرفة صناعة حمص

حمص-سانا

بحث أعضاء من غرفة صناعة حمص مع ممثلين عن شركات بيلاروسية سبل التعاون المثمر، وإيجاد فرص استثمارية من شأنها الإسهام في إعادة إعمار سورية.

وأشار أمين سر غرفة الصناعة عصام تيزيني في تصريح لمراسلة سانا إلى أهمية مثل هذه اللقاءات بين مستثمرين بيلاروسيين وصناعيين بغرفة صناعة حمص، ما يسهم بتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين، منوهاً بالدور المهم لصناعيي سورية في سعيهم لتمتين العلاقات بين البلدين الصديقين.

وفي تصريح مماثل أوضح ممثل غرفة تجارة وصناعة بيلاروس في سورية رياض حمد أن الهدف من الاجتماع الاطلاع على الواقع الصناعي في حمص، ودراسة إمكانية إيجاد فرص استثمارية، لأن شركات مهمة قدمت للمشاركة في معرض “إعادة اعمار سورية 2022 عمرها”، وسبل الاستفادة من مزايا القوانين الناظمة للاستثمار في سورية، وتحديد أوجه التشاركية بين الجانبين السوري والبيلاروسي، من خلال استعراض ما تنتجه عدد من الشركات البيلاروسية، ما يسهم في إعادة إعمار سورية.

بدوره قال مدير المدينة الصناعية في حسياء الدكتور بسام المنصور: إن اجتماع اليوم نوعي مع عدد من ممثلي الشركات في بيلاروس التي تربطنا معها علاقات اقتصادية مهمة، إضافة إلى طرح بعض الأفكار والرؤى بخصوص الاستثمار في حسياء، حيث تم شرح قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 والاستفادة من المزايا المقدمة.

وخلال الاجتماع تم استعراض ما تنتجه الشركات البيلاروسية من قبل عدد من ممثلي خمس شركات كبرى في بيلاروس في مجال إنتاج الحليب، ومثبتات البناء، وإنشاء الطرقات وتصنيع الآليات لزوم الزراعة والبناء وصناعة الأخشاب والموبيليا بأنواعها.

يشار إلى أن زيارة ممثلي عدد من الشركات البيلاروسية لغرفة صناعة حمص تأتي على هامش فعاليات معرض “إعادة إعمار سورية 2022 عمرها” الذي يقام في الفترة من الـ 28 من أيلول حتى الثاني من الشهر القادم بدمشق.

تمام الحسن

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