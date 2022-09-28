لافروف ونظيره الأذري يبحثان القضايا المتعلقة بتنفيذ الاتفاق الثلاثي حول إقليم قره باغ

باكو-سانا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيرموف خلال اتصال هاتفي، القضايا المتعلقة بتنفيذ الاتفاق الثلاثي حول إقليم قره باغ.

وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان نقله موقع روسيا اليوم: إنه جرى اليوم اتصال هاتفي بين وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف ووزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، وناقش الجانبان خلاله الوضع الحالي في المنطقة، بما في ذلك القضايا المتعلقة بتنفيذ البيانات الثلاثية.

وتابع البيان: إن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول قضايا الساعة على جدول أعمال التعاون بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتوصلت أرمينيا وأذربيجان في عامي 2020 و2021 إلى اتفاقات برعاية روسية، لإنهاء النزاع في إقليم قره باغ، الذي استمر نحو شهر ونصف الشهر، وتنص الاتفاقات على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في الإقليم.

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