التجارة الداخلية في حماة.. فرض غرامات بقيمة 23 مليون ليرة بحق فعاليات تجارية مخالفة

حماة-سانا

فرضت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة حماة غرامات بقيمة 23 مليون ليرة سورية بحق أشخاص يقومون بالإتجار بالمحروقات بشكل مخالف وفعاليات تجارية لحيازتها مواد غذائية فاسدة، وأخرى تتلاعب بالمواصفات وتبيع بسعر زائد.

وقال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة رياض زيود في تصريح لمراسل سانا: إن عمل المديرية تركز حول ضبط الإتجار بالمحروقات ومصادرة كمية نحو500 ليتر بنزين، ونحو200 ليتر مازوت وإسطوانات غاز منزلي ووصلات تفريغ وتغريم المخالفين بمبلغ 8 ملايين ليرة سورية، إضافة إلى ضبط مواد غذائية فاسدة تم إتلافها أصولاً وتنظيم الضبط اللازم بحق المخالفين.

وأوضح زيود أن الضبوط شملت أيضاً مخالفات للبيع بسعر زائد لمادة البيض وتقاضي بدل خدمات زائد، ونقع الفروج وأجزائه بالماء العذب بقصد الغش بزيادة الوزن، ونقص وزن ربطة الخبز بحق عدد من المخابز، وتغريم المخالفين بمبلغ 15 مليون ليرة سورية، إضافة إلى تنظيم ضبوط بحق مخبز آخر لإنتاجه وتوزيعه خبزاً سيئ الصنع، وكذلك ضبط لاستخدام بطاقة إلكترونية عائدة للغير وتبديل قيودها وتعبئة مادة البنزين عبرها والتصرف بها بطريقة غير مشروعة وضبط للإتجار بالمواد الإغاثية.

عبدالله الشيخ

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