رئيسا لوغانسك ودونيتسك يتوجهان بطلبات الانضمام القانونية إلى روسيا

موسكو-سانا

قدم رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك طلباً إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للنظر في انضمام بلاده إلى روسيا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن باسيتشنيك قوله في نص الطلب الى بوتين: مع الأخذ في الاعتبار موافقة سكان الجمهورية على القرار في الاستفتاء، أطلب منكم النظر في مسألة انضمام جمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا كمنطقة روسية.

كما أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أنه سيتوجه اليوم إلى موسكو لاستكمال الجزء القانوني من انضمام بلاده إلى روسيا، وقال بوشيلين في حديث لوكالة تاس: “الوثيقة والبروتوكول أصبحا بيدي وأنا ذاهب إلى موسكو”.

بدوره قال عضو الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة زابوروجيه رئيس حركة “نحن مع روسيا” فلاديمير روغوف: إنه تم إعداد طلب بدعم نتائج الاستفتاء بشأن الانضمام إلى روسيا مضيفاً: إن الطلب المكتوب يحمل صيغة قانونية، وموجهاً إلى الرئيس الروسي رسالة فيديو منفصلة من حاكم المنطقة سوف يتم إرسالها فور ظهور الموافقة النهائية على جميع نتائج الاستفتاء.

وكان سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وسكان مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون أيدوا بأغلبية ساحقة خلال الاستفتاء الذي جرى هذا الأسبوع قرار الانضمام إلى روسيا.

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