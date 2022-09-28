أنشطة ترفيهية وتوعوية في الحسكة حول مرض الكوليرا

الحسكة-سانا

نفذت الجمعية الطبية السورية بالتعاون مع مركز “حلم” التابع لدائرة العلاقات المسكونية والتنمية في بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس مجموعة من الأنشطة التوعوية، حول مرض الكوليرا.

وتضمنت الأنشطة التي نفذت في مقر الجمعية الطبية السورية، وسط مدينة الحسكة جلسات توعية للنساء وتوزيع بروشورات توضيحية للوقاية والعلاج من مرض الكوليرا.

وبينت مديرة المشاريع في الجمعية الدكتورة سمر الصومعي في تصريح لمراسل سانا أن الأنشطة ركزت على الأمهات وإشراكهن في جلسات حوارية لإكسابهن الخبرات للتعامل والوقاية من مرض الكوليرا، إضافة إلى التركيز على إعطائهن مجموعة من النصائح للتعامل مع أطفالهن داخل المنزل للحيلولة دون الإصابة بالأمراض، وخاصة أن محافظة الحسكة سجلت إصابات بالكوليرا ناتجة عن تلوث مياه الشرب وقطع المياه عن أبناء مدينة الحسكة.

من جانبها بينت المتطوعة في مركز حلم وسام عبيد أن الهدف من النشاط إضافة إلى نشر التوعية بين النساء توزيع بروشورات توضيحية بملصقات ورسومات، وخاصة للأطفال وتوزيع سلات صحية خاصة بالأطفال.

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