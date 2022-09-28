الكرملين يحذر من مخاطر تورط واشنطن المتزايد في الأزمة الأوكرانية

موسكو-سانا

حذر الكرملين اليوم من المخاطر الناجمة عن تورط الولايات المتحدة المتزايد في الأزمة الأوكرانية، مشيراً إلى أنها تقترب من التحول إلى طرف فيها، وهذا أمر خطير للغاية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قوله رداً على سؤال للصحفيين حول موقف موسكو من تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول الاستفتاء في دونباس: إن موقفنا من تلك التصريحات سلبي، مشيراً إلى أن الجانب الأمريكي يتورط بشكل متزايد في النزاع الأوكراني، ويقترب أكثر من أن يصبح طرفاً فيه مما يرتب على ذلك مخاطر كبيرة للغاية.

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