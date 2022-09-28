بمشاركة 300 طفل.. فعالية ترفيهية للأطفال الأيتام في حماة

حماة-سانا

بمشاركة 300 طفل يتيم وأمهاتهم وتحت عنوان “ابتسامة المحتاج أولاً” نظمت الجمعية الخيرية للرعاية الاجتماعية في محافظة حماة فعالية ترفيهية بمركز العائلة السياحي، تضمنت نشاطات ترفيهية وتوزيع هدايا.

وبين رئيس مجلس إدارة الجمعية زياد عربو في تصريح لمراسل سانا أن تنظيم الفعالية يأتي بهدف الترفيه عن الأطفال الأيتام، وخلق جو من التفاعل والمحبة بينهم، وزرع البسمة على شفاهم، وإدخال السعادة إلى قلوبهم.

حضر الفعالية محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة ومدير الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة كامل رمضان.

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