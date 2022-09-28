بمشاركة سورية.. انطلاق أعمال القمة العالمية الثامنة للاقتصاد الأخضر في دبي

دبي-سانا

بمشاركة سورية.. انطلقت اليوم أعمال القمة العالمية الثامنة للاقتصاد الأخضر في دبي والتي تستمر لمدة يومين.

ويشارك في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر عدد كبیر من المتحدثین العالمیین والمسؤولین وممثلي المؤسسات الحكومیة والشركات الكبرى والخبراء والأكادیمیین، إلى جانب قادة التمويل المستدام من جميع أنحاء العالم.

ويترأس الوفد السوري المشارك وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف وبحضور السفير السوري لدى الإمارات العربية المتحدة الدكتور غسان عباس.

ويناقش المشاركون في القمة عدداً من المحاور الرئيسية مثل الطاقة والتمويل والأمن الغذائي والشباب، وغيرها من الموضوعات التي تسهم في دفع مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتسريع عجلة التنمية المستدامة.

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