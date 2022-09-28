مهرجان أدبي لفرع إدلب لاتحاد الكتاب العرب في ثقافي أبو رمانة

دمشق-سانا

ركز عدد من الشعراء والقاصين المشاركين بالمهرجان الأدبي الذي نظمه فرع إدلب لاتحاد الكتاب العرب في ثقافي أبو رمانة بدمشق على عرض مواضيع وقضايا وطنية واجتماعية بطريقة الشعر الأصيل والقصة القصيرة.

وألقى الدكتور الشاعر جهاد بكفلوني نصوصاً شعرية عبر من خلالها عن أهمية الصداقة والوفاء ودور المحبة في بناء المجتمع، إضافة إلى نقد الواقع الاجتماعي بإسلوب ساخر ملتزماً بموسيقا الشعر واللغة العربية والربط بين الماضي والحاضر.

كما ألقت الأديبة أماني المانع قصتين قصيرتين التزمت فيهما بأسس البناء القصصي وباللغة العربية وتوازن الموضوع الذي عكست فيه واقع المرأة وأهمية حضورها في المجتمع .

وجاءت نصوص الشاعرة أمل المناور بأسلوب الشطرين وبالعاطفة والانفعال الوجداني، معبرة عن أهمية العلاقات الاجتماعية والإنسانية بين أفراد المجتمع الذي من المفترض أن يكون قوياً في مواجهة النكبات بفضل محبة أبنائه.

ونوع الشاعر الدكتور نزار بني المرجة في نصوصه بين الشطرين والتفعيلة من خلال المواضيع الإنسانية والوطنية التي تطرق من خلالها إلى المؤامرات التي شنت على سورية، ولاسيما في السنوات الأخيرة حيث جاءت كلماته معبرة عن قضايا الوطن ومشددة على ضرورة الوقوف في وجه هذه المؤامرات .

وفي نصوصه انتقد الشاعر الدكتور بيان السيد بعض الأخطاء التي يعيشها المجتمع في الواقع مؤكداً ضرورة السعي لإيجاد الحلول لها ونمو العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين الناس، ومركزاً على أهمية المحبة والوفاء والصدق في التعامل لبناء مجتمع سليم وذلك بأسلوب شعري التزم من خلاله باللغة والموزونة.

رئيس فرع إدلب لاتحاد الكتاب العرب الشاعر والإعلامي محمد خالد الخضر الذي أدار المهرجان قدم نصوصاً شعرية عبر فيها عن المآسي التي خلفها الإرهاب وضرورة الالتزام بالوحدة الوطنية والصدق في مواجهة المتآمرين.

هادي عمران

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