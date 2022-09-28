قتيل و4 مصابين بإطلاق نار بإحدى مدارس ولاية بينسلفانيا الأمريكية

واشنطن-سانا

أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل شاب وإصابة أربعة آخرين في إطلاق نار بإحدى المدارس في ولاية بينسلفانيا الأمريكية.

ونقلت صحيفة (يو اس ايه توداي) الأمريكية عن الشرطة قولها إن إطلاق النار وقع في ملعب كرة قدم بمدرسة روكسبورو الثانوية في مدينة فيلادلفيا بالولاية، وأسفر عن مقتل مراهق وإصابة أربعة آخرين.

ووفقاً للشرطة تم إطلاق أعيرة نارية على لاعبي كرة القدم بعد مشاجرة بين ثلاث مدارس في المنطقة، مشيرة إلى أن الضحايا كانوا يغادرون الملعب عندما أطلق مسلحان في سيارة النار عليهم.

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