زابورجيه تعلن الانفصال عن أوكرانيا ولوغانسك تطلب من الاتحاد الروسي قبولها في قوامه

زابورجيه- سانا

أعلن حاكم مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي انفصال المقاطعة عن أوكرانيا بموجب الاستفتاء، وتقدمها بطلب إلى روسيا قبولها الانضمام إلى قوامها.

ونقلت وكالة نوفوستي عن باليتسكي قوله اليوم إن مقاطعة زابوروجيه انفصلت بحكم الواقع عن أوكرانيا، والآن ننتظر قرارا من السلطات الروسية بقبول انضمامنا، وقدمنا طلبنا لروسيا بذلك.

وأعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية في مقاطعة زابوروجيه تصويت 11ر93 بالمئة من سكان المقاطعة لصالح الانضمام إلى روسيا، وذلك بعد فرز جميع الأصوات.

بدوره أعلن رئيس جمهورية لوغانسك ليونيد باشنيك أنه سيتقدم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم غد بطلب؛ لينظر البرلمان الروسي في انضمام الجمهورية إلى روسيا الاتحادية، والخضوع لتشريعاتها.

وأكد باشنيك أنه سيبعث إلى الرئيس بوتين طلبا بهذا الصدد، وانسحاب الجنسية الروسية على جميع مواطني دونيتسك الشعبية.

بدوره تعهد عضو حزب “روسيا الموحدة” اليكساندر خينشتين بأن يبذل الحزب قصارى جهده؛ لضمان إعادة توحيد جمهورية دونيتسك الشعبية، مع روسيا الاتحادية بأسرع وقت ممكن وأعلنت لجنة الانتخابات في جمهورية دونيتسك الشعبية أن فرز جميع أصوات المقترعين في استفتاء الانضمام إلى روسيا أظهر تأييد 23ر99 ممن أدلوا بأصواتهم لصالح الانضمام.

وصوت في الاقتراع 2133326 ناخبا بنسبة 51ر97 بالمئة من إجمالي المتمتعين بحق التصويت في جمهورية دونيتسك الشعبية، فيما صوت 62ر0 بالمئة من المقترعين ضد الانضمام.

ورحب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف عبر حسابة في “تلغرام” بنتائج استفتاءات الانضمام إلى روسيا جنوب وشرق أوكرانيا، وخاطب المقترعين: “أهلا بكم في وطنكم روسيا”.

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