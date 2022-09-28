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إقليم كتالونيا يعتزم تنظيم استفتاء جديد على الاستقلال عن إسبانيا

2022-09-27

برشلونة-سانا

أعلن رئيس إقليم كتالونيا بيري أراغونيس اليوم أن الإقليم يضغط على الحكومة الإسبانية؛ للتوصل إلى اتفاق جديد حول تنظيم استفتاء ملزم على الاستقلال، واعتراف مدريد والمجتمع الدولي بالإقليم.

ونقلت وكالة تاس عن أراغونيس قوله”: “إنني أقدم اقتراحاً شاملاً موجهاً إلى جميع الديمقراطيين، بغض النظر عما إذا كانوا يؤيدون استقلال كتالونيا أم لا، وهو اقتراح يفي بالمتطلبات الدولية”.

واعتبر أن الحقيقة هي أن الغالبية العظمى من الكتالونيين يريدون اليوم تقرير مستقبل البلاد من خلال التصويت في استفتاء.

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