أمسية كلاسيكية لعازفة البيانو لونا بطل في المتحف الوطني بحلب

حلب-سانا

أمسية رومانسية بألحان كلاسيكية، أحيتها لونا بطل مساء اليوم، بعزف عدد من المقطوعات الموسيقية للفنان شوبان على آلة البيانو، وذلك في حديقة المتحف الوطني بحلب.

تضمنت الأمسية التي أقامتها مديرية الثقافة، ومديرية المتاحف والآثار في حلب، وبالتعاون مع معهد صباح فخري، إضافة إلى عزف المقطوعات الموسيقية عرضا بصريا لحياة الفنان شوبان الفنية.

وبين رئيس نقابة الفنانين بحلب عبد الحليم حريري في تصريح لمراسلة سانا أن الأمسية حالة اجتماعية ثقافية جديدة، تقام لأول مرة في حديقة المتحف الوطني؛ لإثراء الساحة الثقافية والتعريف بالفنون العالمية.

وبين أنه من المقرر أن تقام أمسية ثانية يوم غد في الساعة السابعة مساء، يحيها طلبة معهد صباح فخري.

وعبرت عازفة البيانو لونا بطل عن سعادتها لإحياء الأمسية، وعزف سبع مقطوعات موسيقية من أعمال الموسيقار العالمي شوبان في حديقة المتحف، مؤكدة أن الموسيقى تشكل فناً دافئاً، ومن خلالها تستطيع أن تعبر عن المشاعر والأحاسيس التي تعتريها.

وقالت هيفين عثمان والدة العازفة: إن لونا منذ نعومة أظفارها، وهي تحب العزف على آلة البيانو، لذلك عملت على تشجيعها وتنمية موهبتها، واليوم حلمها أصبح حقيقية، وها هي تقيم أول أمسية فردية لها.

وأبدى عدد من الحضور إعجابهم بالأمسية، والأجواء المحيطة بها، مشيرين إلى أن الموسيقى الكلاسيكية والأداء المميز للعازفة أغدق على المكان المزيد من الجمال.

اسماء خيرو