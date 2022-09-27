السورية للاتصالات: توفر بوابات انترنت في عدد من المراكز الهاتفية بحمص

دمشق-سانا

أعلنت الشركة السورية للاتصالات اليوم عن توافر بوابات انترنت “إي دي إي إل” من مزود خدمة تراسل في عدد من المراكز الهاتفية بمحافظة حمص.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك ان البوابات متوافرة في مراكز “خربة الحمام وكفر عبدة وربلة ورام العنز ورباح وتل حوش وتدمر وتل شنان وتنورين وعيصون والبريج والفرقلس والحازمية1 والقرنية والمشيرفة والناصرة والمضابع والقصير والشرقلية2/الغور والسكن الشبابي2 وأم حارتين والصويري وخربة التين”.

وأشارت الشركة إلى توفر بوابات بتقنية “آي إم إس” في المحافظة بمراكز “عين النسر والغسانية وأكراد الداسنية وسكرة والقبو وضاحية المجد والقرنية”.

وأكدت الشركة أن البوابات متاحة للتخصيص والتركيب بشكل فوري لحين حجز كل البوابات المتاحة، داعية مشتركيها الراغبين بالحصول على بوابات إلى مراجعة مراكزهم الهاتفية المذكورة لتسجيل طلب وتخصيصهم بالخدمة.

نور يوسف

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