انتشال جثة رجل خمسيني من أمام شاطئ جبلة

اللاذقية-سانا

انتشلت فرق الإنقاذ من مديرية الموانئ بالتعاون مع الدفاع المدني في اللاذقية جثة رجل وجدت في البحر قبالة شواطئ جبلة.

وأكد مدير الدفاع المدني في اللاذقية العميد جلال داؤود لمراسل سانا أن فرقة إنقاذ من الدفاع المدني توجهت إلى الموقع للمساعدة في انتشال الجثة، بعد إعلامها من مديرية الموانئ بوجود جثة على بعد حوالي 3 كيلومترات من الشاطئ.

وبين العميد داؤود أن الجثة تعود لرجل يبلغ من العمر حوالي 50 عاماً، وتم نقلها إلى المشفى، مشيراً إلى أنها من ضحايا القارب اللبناني الذي غرق قبالة شاطئ طرطوس.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency