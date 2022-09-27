زاخاروفا: تخلي أوروبا عن الإجماع في صنع القرار سينهي وحدتها

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن تخلي أوروبا عن الإجماع في صنع القرار السياسي في الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تقويض وحدتها.

ونقلت وكالة نوفوستي عن زاخاروفا قولها على موقع تلغرام: ” بروكسل يجب أن تفهم أن الخروج عن الإجماع سيقوض القاعدة القانونية، وحتى الفلسفية والسياسية للاتحاد الأوروبي، وإذا رفض الاتحاد التوصل إلى توافق في الآراء فإن هذا سينهي أساس الوحدة الأوروبية، على الأقل بالشكل الذي نعرفه”.

وكانت زاخاروفا اعتبرت في وقت سابق أن عدم قدرة الاتحاد الأوروبي على التحليل الموضوعي، والافتقار إلى الاستقلال في اتخاذ القرار، واتباع المعايير المزدوجة، هي ما يمنع هذا التكتل من التوافق مع جيرانه، ويقوض الثقة به، ويحرمه من الاحترام في علاقاته مع المجتمع الدولي.

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