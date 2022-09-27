شؤون الأسرى: الضغط على الاحتلال للإفراج عن جميع الأسرى

القدس المحتلة-سانا

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين المنظمات الدولية، والمؤسسات الحقوقية الإنسانية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لوقف اعتداءاته على الفلسطينيين، والإفراج عن الأسرى، وفي مقدمتهم المرضى والأطفال واليافعون.

وأكدت الهيئة أن الاحتلال يواصل ممارساته التي ترقى إلى مستوى جرائم حرب بحق الفلسطينيين، من اعتقالات متواصلة، وتعذيب، وقتل، وتنكيل، وانتهاكاته لحقوق الأسرى، وخاصة منهم الأطفال واليافعون، ما يناقض كل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية حول ذلك.

وبينت الهيئة أن الفتيين الأسيرين ديار إيفان صليبي 16 عاماً من بلدة بيت أمر شمال الخليل، وأحمد زياد صالح نمر 17 عاماً من بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، لا يزالان يتعرضان لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، منذ لحظة اعتقالهما، وهما يوجدان حالياً في معتقل “الدامون” الإسرائيلي.

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