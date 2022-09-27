توقعات بإنتاج نحو 40 ألف طن من الزيتون و6500 طن من الزيت في ريف دمشق

ريف دمشق-سانا

رجح مدير الزراعة في محافظة ريف دمشق المهندس عرفان زيادة أن تصل كميات إنتاج محصول الزيتون لهذا الموسم إلى نحو 40 ألف طن، و6500 طن من الزيت، منها 33 ألف طن بعلاً ونحو 7000 طن سقياً.

وأشار زيادة في تصريح لمراسلة سانا إلى أن إجمالي المساحات المزروعة بالزيتون يبلغ 19313 هكتارا، يتركز نحو 50 بالمئة منها في منطقة قطنا، فيما يبلغ إجمالي عدد الأشجار نحو 3905 آلاف شجرة، تتنوع أصنافها بين الدان والجلط والمصعبي والتفاحي والصوراني والقيسي والتبالي.

ويبلغ عدد المعاصر المتوقع عملها وفق زيادة، 13 معصرة في المحافظة، منها 8 معاصر في منطقة قطنا، يبدأ عملها اعتباراً من السابع من شهر تشرين الأول المقبل.

ودعا زيادة الفلاحين إلى اتباع جملة من الإرشادات للحصول على زيت بجودة عالية، منها فصل الأوراق والأتربة والحصى عن الثمار، وعدم خلط الثمار المتساقطة على الأرض مع الثمار المقطوفة من الشجرة، وتخزين الزيتون بارتفاع يتراوح بين 30 و40 سنتيمترا عن الارض، وأن تكون محمية من المطر والبرد، وعدم التأخر في القطاف، ونقل الثمار بصناديق مثقبة للتهوية، واستخدام القطاف اليدوي أو الأمشاط، وألا تتجاوز الفترة الزمنية بين القطف والعصر 48 ساعة، وضرورة استخدام الفرازة وخزانات الزيت المصنوعة من الستانلس ستيل لتخزين الزيت.

وكانت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي حددت موعد قطاف الزيتون في ريف دمشق في الخامس عشر من الشهر المقبل.

سفيرة اسماعيل

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