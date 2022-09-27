مراسل سانا: استشهاد وجرح عدد من المواطنين جراء العدوان التركي على قرية مشيرفة زركان شمال بلدة أبو راسين

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الخارجية الروسية: ضرورة مواءمة المساعدات الإنسانية لسورية مع مبادئ احترام سيادتها وسلامة أراضيها
2022-09-27
ما مضمون إعلان بوخارست للمستقبل الرقمي الذي وقعت عليه سورية؟
2022-09-27
بوغدانوف يبحث مع حداد الأوضاع في سورية والتعاون الثنائي
2022-09-27
المقداد للجالية السورية بالولايات المتحدة: سورية مستمرة بجهودها لإعادة بناء ما دمره الإرهاب
2022-09-27
الدفاع الروسية: رصد اعتداءات جديدة لإرهابيي (النصرة) في منطقة خفض التصعيد
2022-09-27
عبد اللهيان لغريفيث: على المنظمات الإغاثية الدولية الاهتمام بالشعب السوري وإيصال المساعدات له
2022-09-27
المقداد يبحث مع كوروشي مستجدات الوضع في سورية وما تواجهه في محاربة الإرهاب
2022-09-26
محليات
الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية يوافق على تخفيض نسبة تحمل المنضمين لمشروع جريح الوطن من الفائدة على القروض
2022-09-27
مجلس الوزراء: إعداد خطة متكاملة لتسويق موسمي الحمضيات والزيتون وإحداث مشروعات للسكن الاقتصادي بمساحات صغيرة
2022-09-27
وفاة شخص وإصابة آخر جراء حريق بمعمل بريف دمشق
2022-09-27
مشروع جريح الوطن ينفذ ورشة عمل حول ريادة الأعمال لـ 35 جريحاً في حمص
2022-09-27
القبض على عصابة تمتهن جرائم السرقة وتعاطي المخدرات في ريف حماة
2022-09-27
مصادرة وإتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك في أسواق الحسكة
2022-09-27
ضبط محطة محروقات وموزعي مازوت مخالفين في ريف دمشق
2022-09-27
رياضة
نتائج متقدمة لفرساننا في الجولة الأولى لبطولة عياد الدولية لقفز الحواجز في الأردن
2022-09-27
إنكلترا تتعادل مع ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية
2022-09-27
الأردن يفوز بلقب البطولة الودية الرباعية
2022-09-26
إيطاليا تفوز على هنغاريا وتتأهل لنصف نهائي دوري الأمم الاوروبية
2022-09-26
بخسارته أمام الأمل التونسي… الثورة يودع بطولة الأندية العربية لكرة السلة للسيدات
2022-09-26
رابطة الليغا تحدد رسمياً موعد الكلاسيكو
2022-09-26
منتخب سورية لكرة القدم للرجال يخسر أمام نظيره العراقي بالبطولة الرباعية الدولية الودية
2022-09-26
اقتصاد
76 سيدة من السويداء يحصلن على مستلزمات لإطلاق مشروعات متناهية الصغر
2022-09-27
أوكونجو إيويالا تحذر من (ركود عالمي)
2022-09-27
الذهب يقفز وسط ضعف الدولار ومخاوف رفع الفائدة
2022-09-27
ارتفاع أسعار النفط
2022-09-27
السويد تصدر تنبيهاً من تسريبين للغاز في خط أنابيب (التيار الشمالي1)
2022-09-27
صناعة (تعهيد الخدمات) في الصين تسجل نمواً مطرداً
2022-09-27
حمص.. 1300 طن إنتاج متوقع لمحصول الفول السوداني في تلكلخ
2022-09-27
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الشريط الإخباري
الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية يوافق على تخفيض نسبة تحمل المنضمين لمشروع جريح الوطن من الفائدة على القروض
ما مضمون إعلان بوخارست للمستقبل الرقمي الذي وقعت عليه سورية؟
مجلس الوزراء: إعداد خطة متكاملة لتسويق موسمي الحمضيات والزيتون وإحداث مشروعات للسكن الاقتصادي بمساحات صغيرة
مشروع جريح الوطن ينفذ ورشة عمل حول ريادة الأعمال لـ 35 جريحاً في حمص
حاجز للجيش يطرد رتلاً للاحتلال الأمريكي من محيط تل تمر بريف الحسكة
عبر معبر الوليد غير الشرعي… الاحتلال الأمريكي يدخل أسلحة وذخائر إلى قواعده بريف الحسكة
المقداد للجالية السورية بالولايات المتحدة: سورية مستمرة بجهودها لإعادة بناء ما دمره الإرهاب
الدفاع الروسية: رصد اعتداءات جديدة لإرهابيي (النصرة) في منطقة خفض التصعيد
الحرارة إلى انخفاض وأجواء مائلة للبرودة ليلاً في المرتفعات الجبلية
مراسل سانا: استشهاد وجرح عدد من المواطنين جراء العدوان التركي على قرية مشيرفة زركان شمال بلدة أبو راسين
2022-09-27
2022-09-27
hadeil
سابق
مراسل سانا: عدوان تركي بالمدفعية على عدة قرى شمال بلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي
انظر ايضاً
مراسل سانا: عدوان تركي بالمدفعية على عدة قرى شمال بلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي
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