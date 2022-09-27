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مراسل سانا: عدوان تركي بالمدفعية على عدة قرى شمال بلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي

2022-09-27

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مراسل سانا: استشهاد وجرح عدد من المواطنين جراء العدوان التركي على قرية مشيرفة زركان شمال بلدة أبو راسين

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