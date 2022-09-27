الخارجية الروسية: ضرورة مواءمة المساعدات الإنسانية لسورية مع مبادئ احترام سيادتها وسلامة أراضيها

موسكو-سانا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين ضرورة مواءمة المساعدات الإنسانية الدولية لسورية مع مبادئ احترام سيادتها وسلامة أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم: إن فيرشينين شدد خلال فعالية أقيمت أمس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك على ضرورة تكثيف الأنشطة لإعادة تأهيل المرافق الرئيسية في سورية، كالمياه والكهرباء والمدارس والمستشفيات والسكن الذي يعتبر ذا أهمية حاسمة من أجل العودة الكريمة والآمنة للاجئين السوريين والنازحين داخلياً.

وقالت الخارجية الروسية في بيانها: إنه جرى تبادل مكثف لوجهات النظر حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2642 مع التركيز على ضمان شفافية إمدادات المساعدات الإنسانية عبر الحدود، والتأكيد على الوصول المستدام والمنتظم للمساعدات من دمشق إلى المدنيين في جميع أنحاء سورية، وعلى جهود الأمم المتحدة لإعادة إعمار البنية التحتية في وقت مبكر.

وكان وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد بحث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك أمس الأول، جوانب التعاون بين سورية والأمم المتحدة، مؤكداً ضرورة عدم قيام بعض الدول بعرقلة تنفيذ مضمون قرار مجلس الأمن رقم 2642 بخصوص مشاريع التعافي المبكر.

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