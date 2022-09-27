امتحانات الدورة التكميلية تتواصل في فرع جامعة الفرات بالحسكة

الحسكة-سانا

تواصل الكليات الجامعية التابعة لفرع جامعة الفرات في محافظة الحسكة إجراء امتحانات الدورة التكميلية لطلاب السنة الأخيرة، التي بدأت الأحد الماضي، وفق البرامج الامتحانية المحددة في كل كلية.

وبين مدير فرع جامعة الفرات الدكتور جمال العبد الله في تصريح لمراسل سانا أن الامتحانات تسير بشكل طبيعي، في ظل اتخاذ فرع الجامعة كل الاستعدادات والتحضيرات من تجهيز القاعات الامتحانية والمراقبين والورقيات وتوزيع المواد ضمن البرامج الامتحانية، بحيث لا يكون هناك أي تعارض مع امتحانات برامج التعليم المفتوح التي تجري الآن.

وأشار العبد الله إلى أن امتحانات الدورة التكميلية تستمر حتى السادس من الشهر القادم، موضحاً أنه بالنسبة لامتحانات التعليم المفتوح للبرامج المعتمدة في فرع الجامعة، فمن المقرر أن ينتهي تقديم امتحانات الدورة الفصلية الثانية في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

ويتبع لفرع جامعة الفرات في الحسكة ثماني كليات جامعية تضم نحو 25 ألف طالب وطالبة.

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