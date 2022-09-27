76 سيدة من السويداء يحصلن على مستلزمات لإطلاق مشروعات متناهية الصغر

السويداء-سانا

حصلت 76 سيدة يتدربن على أعمال يدوية في مركز صلخد المجتمعي بالسويداء على مجموعة مستلزمات مهنية، لتأسيس مشروعات متناهية الصغر.

المستلزمات التي قدمها صندوق الأمم المتحدة للسكان عبر جمعية نور للإغاثة والتنمية بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، شملت أدوات عمل ومواد أولية لتصنيع المنظفات، والألبسة الصوفية.

وأشار مدير مركز صلخد المجتمعي وجدي بدرية في تصريح لمراسل سانا إلى الجهود التي يقوم بها المركز لتأهيل عدد من السيدات لممارسة العمل بورشات متناهية الصغر، أو افتتاح مشروعات خاصة بهن بما يسهم بتنمية المجتمع المحلي وتمكين المرأة اقتصاديا.

وتأسس مركز صلخد المجتمعي عام 2018 ويضم عيادات للأمراض الداخلية والأطفال، وقسما للدعم النفسي والاجتماعي، كما ينظم دورات في مجالات قيادة الحاسوب والمحاسبة، واللغة الانكليزية، والأعمال اليدوية، والرياضة واللياقة البدنية، ولديه فريق جوال يغطي نحو 23 قرية في منطقة صلخد.

عمر الطويل