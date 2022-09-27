بصمة شباب سورية تواصل تنفيذ حملة (من حقهم يتعلموا)

دمشق-سانا

يستمر برنامج دعم التعليم الذي أطلقته مؤسسة بصمة شباب سورية منذ عام 2011 بتنفيذ فعالياته ضمن حملة (من حقهم يتعلموا ) التطوعية، والتي تتضمن تأمين لوازم مدرسية وقرطاسية للطلاب مع بدء كل عام دراسي جديد.

وحول فعاليات الحملة، أشارت ربا الحمامي مسؤولة مدير المراكز المجتمعية في مؤسسة بصمة شباب سورية لنشرة سانا الشبابية إلى أن الحملة تتوجه للأسر الأشد احتياجاً ضمن إدارات المحافظات، وتشمل توزيع قرطاسية ومستلزمات مدرسية على طلاب المدارس المستهدفين، وهي حملة سنوية هدفها رسم الضحكة على وجوه الطلاب وتخفيف العبء المادي على الأهالي.

ولفتت الحمامي إلى أن الحملة تأتي ضمن برنامج دعم التعليم الذي أطلقته المؤسسة، والذي يهدف إلى رفع المستوى التعليمي للطلاب وإعادة الأطفال المتسربين إلى مدارسهم، إضافة إلى تنفيذ مشروع كتاب وتأمين المستلزمات المدرسية للعائلات الأشد احتياجاً، حيث تقدم المؤسسة في كل عام دورات مجانية لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في أغلب المحافظات، إضافة إلى تكفلها بعدد من الطلاب عبر منح تعليمية وتكريم المتفوقين في كل عام.

واختتمت الحمامي حديثها بالقول: “إن المؤسسة ساعدت أيضاً عبر تنظيمها مهرجان الخير خيرك في دمشق بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دمشق ببيع القرطاسية والمواد التموينية بسعر التكلفة للطلاب وأسرهم”.

بشرى معلا

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