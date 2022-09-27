مسارات… تجربة طلابية جديدة ضمن دبلوم العلوم السينمائية وفنونها

دمشق-سانا

يواصل دبلوم العلوم السينمائية وفنونها نشاطاته للموسم السابع على التوالي، من خلال رفد الحياة السينمائية والإنتاج التلفزيوني في سورية بالطاقات الشابة المؤهلة، لتكون نواة فن متجدد، يوجه الانتباه إلى طيف واسع من القدرات الشبابية المتنوعة في هذا المجال.

وضمن فعاليات الدبلوم وفي مادة تمارين عملية في الإخراج للأستاذ أيهم عرسان، قدم الطالب محمد مشناتي مشروعه التدريبي، مجسداً بفيلم يحمل عنوان “مسارات”.

المخرج أيهم عرسان الذي يدرس مادتي مدارس السينما العالمية والتدريبات العملية على الإخراج في الدبلوم، قال لنشرة سانا الشبابية: في الفيلم نستمع لقصص عن مراحل حياتية ومسارات مر بها مجموعة من الأساتذة والفنانين، الذين تعرف عليهم مشناتي خلال دراسته لعلوم السينما.

والفيلم فكرة وإخراج محمد مشناتي وتمثيل سمير جبر وأيهم عرسان وصبا طعمه غزول ولؤي خضر وغنوه معروف ومحمد مشناتي.

ويأتي دبلوم العلوم السينمائية وفنونها، الذي أطلق عام 2015 ضمن المشاريع الموجهة للشباب، التي تنفذها المؤسسة العامة للسينما، ويتضمن محاضرات في السينما على امتداد موسم دراسي كامل لمدة ثمانية أشهر بهدف تأسيس دراسة سينمائية أكاديمية عليا في سورية تقدمها خبرات من الصف السينمائي الأول، حيث يمنح الطالب الهاوي المعرفة والخبرة عبر منحيين نظري وعملي ينجز في الثاني منهما فيلماً تدريبياً، يترجم من خلاله فرضياته، ويختبر ما نهله من علم وفن ومعرفة، ما يسهم بخلق الظروف الملائمة لذوي المواهب وأصحاب الملكات والعمل معهم، من خلال إتاحة الفرص المناسبة لهم للتعبير عن مواهبهم وإبراز قدراتهم

بشرى معلا

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