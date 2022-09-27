الخارجية الفلسطينية: اقتحام الاحتلال للأقصى أبشع أشكال العنصرية

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية التأكيد على أن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه المسجد الأقصى وباحاته يومياً، وتنكيلهم بالمعتكفين والمصلين على سمع وبصر العالم أجمع أحد أبشع أشكال الانتهاكات والعنصرية التي يشجعها غياب الإرادة الدولية لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وحذرت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا من المخاطر الحقيقية التي يتعرض لها المسجد الأقصى، والوضع التاريخي والقانوني والديموغرافي القائم فيه نتيجة عمليات التهويد التدريجية المتواصلة للمسجد وباحاته، مشيرة إلى أن تخاذل المجتمع الدولي في الدفاع عن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وغرقه في ازدواجية المعايير يشجع الاحتلال على تسريع وتيرة تهويده.

وبينت الخارجية أن تحويل الاحتلال مدينة القدس ومحيط المسجد الأقصى إلى ثكنة عسكرية وفرض المزيد من التضييقات والقيود على حركة الفلسطينيين وتحديد أعمار الفئات التي يسمح لها بالدخول إلى المسجد والصلاة فيه اعتداء صارخ على ملايين المسلمين، وهجوم سافر على صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية وحقها القانوني في الإشراف على تنظيم حركة المصلين من وإلى المسجد.

ولفتت الخارجية إلى أن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى وباقي المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة جزء لا يتجزأ من عمليات تهويد مدينة القدس، ومحاولات تغيير هويتها الحضارية وفصلها عن محيطها الفلسطيني.

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