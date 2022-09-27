ارتفاع أسعار النفط

لندن-سانا

ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد أن هوت أمس إلى أدنى مستوياتها منذ تسعة أشهر وسط مؤشرات على خفض الإنتاج لتجنب مزيد من الانهيار في الأسعار.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تسوية تشرين الثاني المقبل صعدت 1.17 دولار أو 1.39 بالمئة إلى 85.23 دولاراً للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم تشرين الثاني المقبل 1.13 دولار إلى 77.84 دولاراً للبرميل.

وعززت مجموعة أوبك بلس الإنتاج هذا العام بعد تخفيضات قياسية عام 2020 بسبب انهيار الطلب الناجم عن جائحة كورونا ومع ذلك أخفق التكتل في الأشهر الأخيرة في الوفاء بزيادات مخطط لها في الإنتاج، ما قد يقوض فعالية أي تخفيضات معلنة للإمدادات.

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