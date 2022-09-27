السويد تصدر تنبيهاً من تسريبين للغاز في خط أنابيب (التيار الشمالي1)

استوكهولم-سانا

أصدرت الإدارة البحرية السويدية اليوم تنبيهاً بخصوص حدوث تسريبين في خط أنابيب “التيار الشمالي1” أو نورد ستريم 1 في المياه السويدية والدنماركية.

ونقلت رويترز عن متحدث باسم الإدارة قوله: “هناك تسريبان في “التيار الشمالي1″ أحدهما في المنطقة الاقتصادية السويدية، والآخر في المنطقة الاقتصادية الدنماركية، وهما قريبان جداً من بعضهما البعض”.

وأوضح المتحدث أن التسريبين يقعان إلى الشمال الشرقي من جزيرة بورنهولم الدنماركية، دون ذكر تفاصيل أو معلومات عن أسبابهما.

وكانت “نورد ستريم ايه جى” الشركة المشغلة لخط “التيار الشمالي 1” أعلنت في وقت سابق اليوم عن تسجيل انخفاض في الضغط على خط “التيار الشمالي 1، مشيرة إلى أنه يجرى التحقيق في الأسباب.

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